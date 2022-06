The Cycle: Frontier, disponibile gratis il nuovo gioco del team di Spec Ops: The Line

La tedesca Yager ha pubblicato in queste ore il suo The Cycle: Frontier che, dopo un periodo di rodaggio, è ora ritenuto pronto a fare il suo esordio ufficiale – ed è disponibile gratis come free-to-play su negozi digitali come Steam ed Epic Games Store.

Il titolo, che ai più rodati ricorderà in diverse dinamiche il giocatissimo Escape from Tarkov, è uno sparatutto in prima persona che offre sia meccaniche da PvP che altre da PvE.

L’idea di Yager – team già autore di Specs Ops: The Line – è quella di trascinarvi in un pianeta alieno in cui la vostra ricerca di risorse può essere messa a dura prova dalle minacce che vi attendono, tra creature mostruose e tempeste mortali pronte a spazzarvi via.

«Fai attenzione» raccomandano gli sviluppatori, in merito a cosa troverete sul pianeta di Fortuna III. «Solo chi riesce ad andare via vivo può tenersi il bottino». Così, a caccia di loot, dovrete riuscire a raggiungere la navicella di evacuazione più vicina, per assicurarvi di poterlo tenere con voi, prima che le oscenità e gli abomini di Fortuna III abbiano la meglio su di voi.

Ad aiutarvi ci saranno armi varie ed eventuali, con la consapevolezza che prendersi rischi più grandi significa avere ricompense più grandi.

Le mappe che compongono il gioco rimangono aperte per varie ore, sottolineano gli autori, quindi potete decidere in qualsiasi momento di tuffarvi su Fortuna III nell’area in cui la vostra stazione di prospezione lo sta sorvolando – nella speranza, certo, che non ci sia una tempesta letale.

E, a proposito della stazione, il gioco parla anche di meccaniche di forgiatura e crafting con cui divertirsi proprio portando al sicuro il loot: equipaggiamenti più potenti che renderanno meno spaventoso il prossimo viaggio su Fortuna III si potranno così ottenere a seconda di quanto sarete coraggiosi durante i vostri viaggi. Potrete, inoltre, personalizzare i vostri alloggi sulla stazione.

La carne al fuoco sembra essere parecchia: se siete interessati a provare gratis The Cycle: Frontier, di seguito trovate i requisiti minimi e ufficiali per giocarci su PC (su Amazon ne trovate di pre-assemblati per tutte le tasche). Rimaniamo in attesa di scoprire se, in futuro, potremmo vedere il gioco esordire anche su console.

The Cycle: Frontier – Requisiti

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel i5-4590 or AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4590 or AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 6 GB di RAM

6 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R9 270

NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R9 270 DirectX: Versione 11

Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 37 GB di spazio disponibile

37 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 2GB VRAM

Requisiti consigliati