The Callisto Protocol: sperimenta la paura a metà prezzo su PS5 e Xbox Series X!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Calisto Protocol a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, Amazon propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Ambientato nel 2320, The Callisto Protocol vi porta sulla luna morta di Giove, dove dovrete vestire i panni di Jacob Lee, un prigioniero della prigione di Black Iron. Lee dovrà lottare per la propria sopravvivenza in un ambiente ostile e pericoloso, dove una minaccia biologica potrebbe distruggerlo in qualsiasi momento.

The Callisto Protocol si propone di creare un’esperienza horror unica, basata sull’horror engineering, ovvero la combinazione di elementi come atmosfera, tensione, violenza, impotenza e umanità. Il risultato è un’esperienza di gioco che sfida i giocatori a confrontarsi con i propri peggiori incubi, con l’obiettivo di far provare un orrore puro e autentico.

Il sistema di combattimento di The Callisto Protocol è stato sviluppato per creare un equilibrio perfetto tra scontri corpo a corpo e scontri a fuoco. Grazie all’uso dell’arma gravitazionale GRP, i giocatori potranno utilizzare una vasta gamma di armi e tecniche per sconfiggere le creature spaventose che incontreranno lungo il percorso.

Grazie ad Amazon, potete portarvi a casa le versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Callisto Protocol a soli 40,99€, rispetto agli usuali 71€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 30€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo e recente videogioco a prezzo scontato.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.