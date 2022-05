The Callisto Protocol ci ripensa: l’horror non è più “parte” di un battle royale

Le ambizioni degli sviluppatori di The Callisto Protocol sono comprensibilmente elevate: l’attesissimo e inquietante horror di Striking Distance Studios ha deciso di dire addio a un celebre battle royale, confermando che sarà ambientato in un proprio universo.

Ricordiamo infatti che il nuovo titolo di Glen Schofield, conosciuto soprattutto per aver lavorato a Dead Space (potete recuperare la saga su Xbox Game Pass, l’abbonamento disponibile anche su Amazon) era stato infatti inizialmente annunciato come parte di un altro inaspettato universo.

Stiamo naturalmente parlando di PUBG: ricordiamo infatti che il team di sviluppo è una sussidiaria di Kraton, proprietaria proprio dello studio di PlayerUnknown’s Battlegrounds.

L’inquietante horror avrebbe dunque aver dovuto far parte della stessa timeline narrativa del celebre battle royale, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato: Glen Schofield ha infatti annunciato che adesso The Callisto Protocol è da considerare come un vero e proprio progetto separato.

L’autore di Dead Space ha comunicato la notizia ai fan tramite il proprio profilo Twitter, svelando che il titolo è cresciuto così tanto da aver bisogno di una sua identità unica:

FYI @CallistoTheGame is its own story and world. It no longer takes place in the PUBG Universe. It was originally part of the PUBG timeline, but grew into its own world. PUBG is awesome, &we will still have little surprises for fans, but TCP is its own world, story and universe.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 26, 2022