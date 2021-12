The C64 Mini a un prezzo imperdibile su Amazon! Sconto del 21%!

Amate il retro gaming e, soprattutto, gli home computer degli anni ’80? Oggi vi segnaliamo un’offerta che sicuramente stuccherà la vostra attenzione! Infatti, il leggendario The C64 Mini è attualmente acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon!

Ricordiamo che il Commodore 64 è stato lanciato in origine nel 1982, proponendo un’alternativa finalmente a colori al gameplay in bianco e nero cui erano stati limitati fino ad allora i videogiocatori. Era munito anche di un’avveniristico quantitativo di memoria RAM, ben 64KB, e di sintetizzatore, presentandosi come un device provenuto direttamente dal futuro per quei tempi e capace di deliziare i gamer con grafica ed esperienze davvero next-gen.

Trentasei anni dopo, è stato commercializzato The C64 Mini, replica piccola ma efficace, grande circa la metà dell’originale, dell’amato home computer, che porta in dote un’uscita in alta definizione tramite HDMI, un joystick in stile classico e 64 giochi che ne hanno segnato la storia, tra cui Speedball, Creatures, Paradroid, Pitstop II, Avenger, Hawkeye e altri ancora.

The C64 Mini è ora disponibile a soli 54,99€, contro i 69,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto, con uno sconto del 21%, pari ad un risparmio reale di 15€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa una riproduzione perfetta di un pezzo di storia videoludica a prezzo ridotto!

