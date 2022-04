The A500 Mini ci fa fare un tuffo nel passato videoludico

Il medium videoludico è ancora giovane se paragonato ad altri molto più datati, come ad esempio il cinema. Tuttavia è innegabile che anch’esso stia piano piano invecchiando, tanto che al giorno d’oggi solo i veterani che hanno superato i quarant’anni ricordano i tempi della diffusione del videogioco nelle case tramite le prime console e i personal computer.

Per non dimenticare il passato, sono nate diverse operazioni nostalgia e Retro Games Limited si è specializzata proprio nel riproporre alcune delle storiche macchine da gioco che hanno tenuto incollati agli schermi tanti ragazzi a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Dopo l’uscita, qualche anno fa, di The C64 Mini, adesso è la volta di The A500 Mini, riproduzione dedicata allo storico Amiga 500 uscito in origine nel 1987.

Abbiamo avuto modo di provarlo negli uffici di Koch Media, distributore della macchina che è disponibile già da inizio aprile (la potete trovare anche su Amazon).

Com’è fatto The A500 Mini

Nella forma, The A500 Mini si presenta come un’elegante riproduzione del personal computer della linea Amiga, soltanto in scala 1:2. La tastiera è finta, anche se identica all’originale in ogni minimo dettaglio, e c’è persino una riproduzione della porta in cui venivano inseriti i floppy disk.

Sul retro della mini console abbiamo una porta per l’alimentazione tramite USB di tipo C, un’uscita HDMI a 720p, il pulsante d’accensione e tre porte USB extra; queste ultime servono soprattutto per poter caricare ulteriori giochi, ma di questo parleremo dopo.

La confezione retrò del The A500 Mini

The A500 Mini è poi dotato di una riproduzione dell’originale “tank mouse”, il grosso mouse in dotazione all’Amiga 500 dalla forma molto particolare, e di un pad ispirato invece a quello dell’Amiga CD32, dotato di 8 tasti e croce direzionale.

Sicuramente più moderno dei joypad dell’epoca, ma molto funzionale e, soprattutto, con i tasti completamente mappabili per qualunque tipo di gioco. I più nostalgici, però, potranno collegare all’A500 Mini altre periferiche, tra cui anche i Joystick del C64 Mini. Il pad è inoltre in grado di richiamare una tastiera virtuale per inserire eventuali comandi.

Sarà possibile collegare anche altri tipi di mouse nonché tastiere USB alla macchina, ma durante la nostra prova non abbiamo avuto occasione di testare eventuali compatibilità.

25 giochi e oltre

Una volta avviata la macchina, ci ritroveremo in un menu piuttosto funzionale e moderno con l’elenco dei titoli presenti. In totale i giochi preinstallati sono 25, che potrebbero sembrare pochi se paragonati all’immenso parco titoli dell’originale Amiga 500, composto da migliaia di nomi; indubbiamente, però, la selezione è stata fatta con criterio, dato che troveremo alcuni grandi classici, come l’originale Worms nella sua Director’s Cut, l’avventura grafica Simon The Sorcerer, il brutale Speedball 2, lo sparatutto Alien Breed o la collezione di sport di California Games.

Abbiamo provato quasi tutti i titoli presenti nella collezione e, mentre eravamo intenti a fare questo tuffo nel passato, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Ogni gioco funziona in modo fluido e si adatta perfettamente alle risoluzioni moderne. Ci sono poi varie opzioni per adattare al meglio ogni titolo allo schermo su cui si gioca, con la possibilità di impostare diversi metodi di visualizzazione e anche di variare tra la modalità a 50 e 60Hz.

The A500 offre anche la possibilità di creare salvataggi istantanei di ognuno dei giochi presenti, proprio come se si stesse giocando da emulatore utilizzando i save state. Per ogni titolo sono presenti vari slot di salvataggio, così da poterne creare più di uno contemporaneamente per maggior comodità.

Il pad può essere riconfigurato a piacere per scegliere i comandi da noi preferiti. Inoltre alcuni giochi, come l’avventura grafica Simon The Sorcerer o i vari titoli strategici presenti, possono essere giocati anche con il supporto del mouse e della tastiera, reale o virtuale, così da riproporre l’esperienza della macchina originale.

Il menu dedicato alla selezione dei giochi è molto comodo e funzionale

I 25 titoli presenti, per amor di completezza, sono:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition 92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess, Cadaver

California Games

Dragon’s Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

The Chaos Engine

The Lost Patrol

The Sentinel

Titus the Fox

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension.

Se vi sembrano pochi sappiate che sarà anche possibile andare sul sito di Retro Games Limited e scaricare un loader su una chiavetta USB (formattata FAT32), per poi scaricare qualsiasi videogioco in formato WHDLoad, così da farlo funzionare all’interno di The A500 Mini. Sul sito di Retro Games è già presente un gioco extra, Citadel, perfettamente funzionante.

La riproduzione di ogni parte del vecchio Amiga 500 è molto curata

Il prezzo di The A500 Mini oscilla intorno ai 129 euro e viene da chiedersi a chi sia destinato questo bel pezzo da collezione dedicato al retrogame.

I collezionisti duri e puri probabilmente avranno meno interesse, preferendo avere un originale Amiga 500 tenuto in perfette condizioni, ma tutti coloro che amano il gaming di una volta e vogliono goderne in maniera più semplice e moderna, senza stare a smanettare con antiche configurazioni, potranno trovare in questa macchina per il retrograming quello che vogliono.

Il pacchetto di Retro Games Limited è infatti molto funzionale e molto curato nell’aspetto e nel contenuto. La possibilità di aggiungere ulteriori titoli a quelli già presenti e la compatibilità con altre periferiche permette al giocatore di personalizzare l’esperienza come più preferisce, in modo da godere dei titoli del passato in maniera più moderna – oppure ricreando un’atmosfera tipica dell’epoca dell’Amiga 500.

Se vi ritrovate in questa categoria di appassionati, allora vi consigliamo di dare uno sguardo a The A500 Mini.