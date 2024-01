Molti di noi sono cresciuti facendo a scazzottate virtuali nelle sale giochi in compagnia dei primissimi Tekken, fino ad arrivare alla consacrazione dell'amatissimo Tekken 3.

Ecco perché, con l'avvento di Tekken 8, mettere le mani sul controller è stato un po' come tornare a casa. Ma cosa fare se, invece, venite da picchiaduro completamente diversi (o da nessuno!) e questa è la prima volta che giocate un capitolo di Tekken?

Il roster proposto da Bandai Namco è particolarmente ampio: tutti i personaggi hanno uno stile unico (anche se alcuni hanno delle vaghe somiglianze, come i membri della famiglia Mishima/Kazama, ndr) e, dedicandoci del tempo, potete imparare a padroneggiarli.

Questo significa che potete anche solo semplicemente scegliere il personaggio che vi ispira di più per look, aspetto fisico e "a simpatia".

Se invece volete sapere quali membri del roster possono essere degli ottimi compagni per affiancarvi in questo primo viaggio in Tekken, in modo che possiate subito sfoggiare delle mosse niente male senza doverli studiare troppo a lungo, vediamo qualche piccolo consiglio utile.

I migliori personaggi di Tekken 8 per principianti

Hwoarang

Il fuoriclasse di taekwondo è il personaggio perfetto se volete concatenare tanti attacchi senza troppi sforzi. Il suo stile si concentra soprattutto sui calci (affidati a X e O, o A e B): premendoli ripetutamente e combinandoli ai tasti direzionali, potete creare delle sequenze di attacchi letali, che permettono di colpire il vostro avversario anche quando magari è inchinato – o addirittura è steso per terra.

Il contro è che gli attacchi con i pugni magari non sono altrettanto efficaci, ma Hwoarang è fortissimo nel mettere insieme colpi veloci, alla media distanza che le sue gambe possono raggiungere, che vi tengono sufficientemente lontani gli avversari.

Gode anche di diverse stance che cambiano la tipologia di calci che potete sferrare, ma si impara presto quali sono le differenze tra l'una e l'altra. Personalmente, è il mio personaggio principale fin dai tempi di Tekken 3 e, una volta che capirete come sbloccarne il potenziale, ve ne innamorerete anche voi.

Alisa

Alisa è irrazionalmente forte. Mescolando attacchi da cyborg alla sua forma umana, ha letteralmente delle combo in cui il suo corpo si trasforma in armi letali che possono costringere il nemico a rimanere in aria mentre concatenate gli attacchi, esponendolo a una miriade di danni.

E, ogni volta che mi trovo ad affrontarla, il momento in cui le sue braccia diventano motoseghe e non riesco ad avvicinarmi per colpirla è quello che mi mette più alla prova.

Giocare nei suoi panni, però, è sfizioso e soddisfacente, perché permette di sbizzarrirsi – anche se bisogna un po' imparare a gestire le sue diverse stance.

Jun

Da moltissimo si aspettava il suo ritorno e Jun è uno dei personaggi letali che si nascondono all'interno del roster di Tekken 8. È in grado di attaccare a diverse altezze con grande agilità e, in alcuni casi, può perfino colpire dalla lunga distanza – non permettendo al vostro avversario di sentirsi al sicuro nemmeno quando vi sta lontano.

Tra quelli che citeremo qui è probabilmente il personaggio che richiederà un po' di pratica in più prima che vi sentiate a vostro agio, ma una volta presa un po' di naturalezza sarete sorpresi dalla sua unione di forza e versatilità.

Paul

Pesante e lento, perché è un vero armadio a tre ante, il titanico Paul Phoenix è uno dei personaggi più soddisfacenti da usare. Non aspettatevi i calci rapidi à la Hwoarang, ma i colpi di Paul sono estremamente forti, arrecano una montagna di danni e anche un semplice calcio può mandare in crisi l'avversario, perché si fa sentire.

Oltretutto, il biondissimo combattente americano è dotato di alcuni attacchi iconici (uno su tutti, il pugno micidiale che si esegue premendo Triangolo + Quadrato + Indietro) che possono far volare dall'altra parte dello scenario il nemico, lasciandolo con pochissima vita.

È il personaggio giusto se cercate un lottatore che non è particolarmente agile, ma è ben piantato sulle gambe e capace di sferrare colpi di grande potenza.

Kazuya

Ero in dubbio tra lui e Jin, ma alla fine ho deciso di inserire in questa selezione il leggendario Kazuya Mishima perché trovo il suo stile di combattimento più fluido e rapido. I colpi di Jin sono potenti ma in alcuni casi più lenti e ragionati, mentre con Kazuya può essere più semplice inanellare un colpo dietro l'altro – sia con i pugni che con i calci, che sono ugualmente letali.

Inoltre, anche le prese di Kazuya sono piuttosto utili e, oltre a essere rapide, permettono di gettare a terra l'avversario e rimettersi subito in una posizione di vantaggio.

Oltretutto, il colpo caricato che si può sferrare premendo Cerchio + Quadrato + Indietro, quando va a segno, dà sempre una grandissima soddisfazione.

Quello che preferisci

Come detto in apertura, Tekken 8 è costruito per fare in modo che possiate scegliere quale personaggio vi soddisfa di più: significa che, potenzialmente, in realtà ogni membro del roster può essere quello ideale per voi, a seconda dello stile che state cercando.

La buona notizia è che la modalità Arcade Quest, che abbiamo discusso nella nostra video recensione, vi aiuta a sua volta a capire tutte le logiche che ci sono dietro al gioco: vi raccomandiamo quindi di affrontarla, con un personaggio che magari vi ispira "a pelle", per capire tutti i sistemi del gameplay di Tekken 8 e poi procedere a capire quale lottatore sia l'ideale per il vostro stile.