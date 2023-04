Tekken 8, confermata ufficialmente la prova gratis: «Attendete la beta»

Presto i giocatori avranno la possibilità di provare in anteprima Tekken 8 gratuitamente, in vista dell’uscita ufficiale: a darne l’annuncio ufficiale è stato direttamente Katsuhiro Harada sui suoi profili social, confermando che sarà disponibile una beta.

Il sequel del settimo capitolo (trovate Tekken 7 in bundle con SoulCalibur VI su Amazon) promette di essere una vera rivoluzione next-gen per la saga picchiaduro, attirando inevitabilmente la curiosità dei fan che, presto, potranno sperimentare di persona con le nuove meccaniche del gioco.

Dopo aver confermato l’arrivo del cross-play e del rollback, il celebre autore spiega infatti che attualmente Tekken 8 sta già venendo testato da alcuni creator selezionati, ma la versione limitata disponibile è soltanto una versione alpha chiusa.

Katsuhiro Harada coglie dunque l’occasione per invitare i fan ad «attendere la beta» di Tekken 8, confermando di fatto che una prova gratuita sarà presto disponibile per tutti i fan nelle prossime settimane (via GamingBolt).

Sfortunatamente, il director non ha chiaramente potuto confermare una data d’uscita ufficiale per la versione beta, ma il picchiaduro seguirà la stessa strada proposta da altri franchise del genere, offrendo così sia la possibilità di scoprire in anteprima il gioco che avere l’opportunità di mettere alla prova i server, così da essere pronti per il day one ufficiale.

We are still only doing closed alpha testing at each event, so please wait for the beta. https://t.co/lvmkZjDImX

Il director ha poi colto l’occasione per fare chiarezza anche sui requisiti PC, anticipando che pur non essendoci ancora nulla di definitivo potrebbero rivelarsi particolarmente pesanti.

Harada ha infatti invitato tutti i fan che non sono sicuri di possedere un computer all’altezza di pensare direttamente all’acquisto dell’edizione console: Tekken 8 potrebbe dunque rivelarsi un picchiaduro particolarmente esigente per i PC più datati.

It's not confirmed yet, but if you want to play 4K native, the higher the specs, the better.

One thing I can say is that if you are in an environment where you have to worry about specs, I recommend playing on a console. https://t.co/eGuouFn2GH

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 9, 2023