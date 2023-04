Il cross-play in Tekken 8? «Certo che sì», conferma Harada

Gli amanti dei picchiaduro sono in un periodo di grande fibrillazione: tra i tanti progetti interessanti in lavorazione, infatti, abbiamo anche Tekken 8, che come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa punta a regalare un epico finale all’atavico scontro Mishima-Kazama che ha coinvolto Heihachi, Kazuya e Jin.

Per permetterci di vivere il nuovo torneo del pugno di ferro il titolo di Bandai Namco apporterà alcune importanti migliorie al suo combat system e, ora, ci arriva anche un’altra conferma, direttamente dall’autore Katsuhiro Harada.

A chi gli domandava, infatti, se Tekken 8 potrà contare anche sul cross-play – che permetterebbe a giocatori su piattaforme diverse di interagire tra loro, sfidandosi online – Harada ha confermato che la feature ci sarà, dandola anzi per scontata.

Come spiegato in termini semplicissimi dal director:

«Cross-play? Ovviamente lo includerò. Comunque, quando arrivò la precedente generazione di console, avevo già proposto il cross-play tra le due piattaforme, ma in quel momento erano in conflitto in merito ai propri mutui interessi (e a problemi di sicurezza P2P) e rifiutarono ripetutamente».

Crossplay? Of course I will.

BTW

When the previous generation consoles were released, I had already proposed crossplay between the two platformers. However, at that time, they were at odds with each other over their mutual interests (and P2P security issue) & repeatedly refused. https://t.co/I8b38YfePh — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 9, 2023

Insomma, già da tempo Harada voleva portare il cross-play all’interno della saga Tekken, ma a quanto pare gli attriti negli interessi di PlayStation e di Xbox non avevano reso la cosa fattibile.

In Tekken 8 ci sarà anche il Rollback

Peraltro, il director ha anche confermato che Tekken 8 avrà il rollback netcode – anche se in questo caso la conferma è arrivata con un po’ di pepe, in risposta a un giocatore che aveva posto la domanda incalzando subito sotto quella sul cross-play.

«Lo abbiamo già installato» ha spiegato infatti, «include già quello che vuoi. Il motivo per cui non facciamo grossi annunci come il cross-play è che, se li facciamo, le persone tanto diranno solo cose come ‘waaaa! È una cosa normalissima in quest’epoca, al giorno d’oggi’. Quindi statevene zitti e mettetevi seduti».

already installed it, and it already has what you want. The reason WHY we don't make big announcements like cross-play is Cuz even if we make big announcements, people like you will only say things like, "waaaa! That's normal in this day and age."

So shut up & sit the hell down. https://t.co/ZA1ZKMV9gC — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 9, 2023

Nei giorni scorsi Harada aveva anche curiosamente definito Tekken 8 come il Dark Souls dei picchiaduro, mentre le presentazioni dei membri del suo roster non si sono mai fermate: abbiamo appena visto, infatti, anche un doppio reveal che va a sommarsi ad altri importanti ritorni, come quello leggendario di Jun Kazama.

Al momento non sappiamo ancora quando Tekken 8 arriverà, ma gli ingredienti per un nuovo episodio ad alto tasso di spettacolarità sembrano essere tutti al loro posto e seguiremo il gioco da vicino per voi.