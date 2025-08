Le dichiarazioni rilasciate durante l'EVO 2025 da Katsuhiro Harada, producer e direttore esecutivo di Tekken, hanno gettato nuova luce su alcuni dei progetti più attesi dai fan della storica serie di picchiaduro.

Mentre Tekken 8 continua a macinare successi a quasi due anni dal lancio, con nuovi trailer e contenuti come quello dedicato ad Armor King, il team di sviluppo si trova a riflettere sul futuro della franchise e sui progetti che potrebbero non vedere mai la luce.

Le parole di Harada, raccolte durante un'intervista rilasciata a Destructoid, rivelano una visione pragmatica del mercato videoludico attuale e delle sfide tecniche che attendono i giochi di combattimento tridimensionali.

Tekken Tag Tournament 3 rappresenta da anni uno dei sogni più ricorrenti nella community di appassionati, ma secondo Harada la strada verso un eventuale terzo capitolo della serie tag è tutt'altro che semplice: il producer giapponese ha spiegato come il mercato attuale dei picchiaduro a squadre stia attraversando un momento di particolare saturazione, rendendo difficile giustificare lo sviluppo di un titolo dedicato interamente al combattimento in coppia.

La sua proposta alternativa risulta però altrettanto intrigante: integrare il sistema tag come modalità aggiuntiva all'interno dei capitoli principali della serie, che si tratti dello stesso Tekken 8 (che trovate scontato su Amazon) o magari un futuro Tekken 9.

La differenza sostanziale tra i picchiaduro bidimensionali e quelli tridimensionali emerge chiaramente dalle considerazioni tecniche di Harada: «Abbiamo molte più mosse rispetto a un tipico fighter 2D», ha spiegato il producer attraverso la traduzione di Michael Murray, evidenziando come la complessità di sviluppo per un gioco 3D sia esponenzialmente maggiore.

Questa realtà tecnica si traduce in tempi di sviluppo considerevolmente più lunghi, che potrebbero portare alla situazione paradossale di vedere un Tekken Tag Tournament 3 completato proprio nel momento in cui il mercato potrebbe non essere più interessato ai giochi tag.

La sincerità di Harada, sempre particolarmente schietto nelle sue dichiarazioni, raggiunge il suo apice quando ammette che un eventuale Tekken Tag Tournament 3 «probabilmente non accadrà durante la mia carriera lavorativa», lasciando questa decisione alle generazioni future di sviluppatori.

Questa dichiarazione non rappresenta solo un'analisi realistica dei tempi di sviluppo, ma anche un passaggio di testimone simbolico che riconosce come l'industria videoludica evolva a ritmi sempre più serrati.

Il futuro di Tekken sembra quindi destinato a evolversi lungo i binari della serie principale, con possibili integrazioni delle modalità tag piuttosto che spin-off dedicati, in una visione che privilegia la sostenibilità a lungo termine rispetto ai progetti di nicchia.

Un vero peccato per chi sperava nel ritorno di questa grande serie, ma l'inclusione come modalità aggiuntiva nei capitoli principali della serie potrebbe essere il compromesso ideale per accontentare tutti. Vi terremo aggiornati in caso di novità al riguardo.