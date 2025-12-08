Katsuhiro Harada, storico volto e mente dietro la saga Tekken, lascerà Bandai Namco alla fine del 2025, chiudendo così un capitolo lungo quasi 32 anni. Harada ha annunciato la decisione tramite LinkedIn, spiegando che il trentesimo anniversario della serie rappresenta il momento ideale per concludere questa fase della sua carriera.

Nel messaggio, Harada ha ricordato di aver gradualmente trasferito negli ultimi anni tutte le sue responsabilità e la gestione della narrazione e del worldbuilding al team attuale. Ha inoltre sottolineato di aver avuto l’opportunità di lavorare a una varietà straordinaria di progetti, tra cui titoli VR come Summer Lesson, Pokkén Tournament, la serie SoulCalibur, e molti altri, sia dentro che fuori dall’azienda. Ha promesso di condividere dettagli sui suoi prossimi progetti in un secondo momento, ringraziando tutti per il supporto ricevuto.

La carriera di Harada con Tekken è iniziata dai primi due capitoli, dove ha prestato la voce a Marshall Law e Yoshimitsu. Dal 1997, con Tekken 3, è stato promosso a Game Director, guidando lo sviluppo della serie fino agli ultimi capitoli, incluso Tekken 8, accolto dalla critica con recensioni molto positive e vendite record: due milioni di unità nel mese di lancio e tre milioni un anno dopo, superando il predecessore nello stesso periodo.

Oltre a Tekken, ricordo anche che Harada ha lavorato come producer su titoli Bandai Namco come The Dark Pictures: Man of Medan, Code Vein e Tales of Arise, contribuendo alla crescita e alla diversificazione della casa di sviluppo. Come gesto finale per i fan, ha rilasciato un mix DJ di un’ora in stile Tekken, disponibile su SoundCloud, un progetto che desiderava realizzare da tempo.

Harada sarà ospite dei Tekken World Tour Finals a fine gennaio 2026, su invito di Bandai Namco, prima di intraprendere le sue prossime avventure, di cui fornirà dettagli in futuro.