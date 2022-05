Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Per la gioia degli appassionati delle Tartarughe Ninja di vecchia data, Konami ha annunciato il lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, raccolta dei titoli a 8 bit, 16 bit e arcade usciti originariamente negli anni ’90. Nello specifico, i titoli che saranno presenti in questa fantastica raccolta saranno:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Gli sviluppatori di Digital Eclipse hanno apportato alcuni miglioramenti alla quality-of-life delle opere, come la possibilità di salvare e tornare sui propri passi in qualsiasi momento, la mappatura dei pulsanti e l’introduzione di un comparto online per alcuni dei giochi presenti. Inoltre, ogni gioco sarà anche accompagnato da una guida digitale che aiuterà i giocatori nel combattimento e nell’esplorazione delle aree più difficili.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection sarà disponibile entro fine anno per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox Series S|X, Xbox One e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection ai prezzi migliori attualmente sul mercato. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.