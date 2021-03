Tastiera gaming Logitech G512 a meno di 140 euro tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, lunedì 15 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative agli accessori gaming Logitech che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la tastiera meccanica gaming Logitech G512 con poggiapolsi, che potete portarvi a casa a soli 139,69€, rispetto ai 184,99€ di listino. Equipaggiata con switch meccanici RomerG Blue Clicky ottimizzati, questa periferica si adatta perfettamente alle esigenze degli e-Atleti, garantendo una reattività del 25% più veloce e in grado di offrire una battitura elevata e molto fluida. Il suo design è abbastanza minimalista, adatto a coloro che non desiderano una postazione troppo “tamarra”, anche se non manca la consueta illuminazione RGB, che sicuramente sarà utile per le lunghe sessioni di gioco in notturna.

La tastiera meccanica gaming Logitech G512 che offre una struttura in lega di alluminio spazzolato di grado aeronautico con look di ‎fascia alta che mantiene sigillati i componenti con una protezione robusta, mentre il poggiapolsi in memory foam morbido e resistente vi consentirà di mantenere un posizionamento ottimale delle mani.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sugli accessori gaming Logitech tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

