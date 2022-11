Tantissimi accessori sono in offerta su Amazon! Puoi risparmiare fino al 50%!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle cuffie e, in particolare, vi segnaliamo i prezzi clamorosi a cui stanno venendo proposti moltissimi accessori PC.

Prima di addentrarci nell’offerta sugli accessori PC, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

I prodotti attualmente in offerta su Amazon sono davvero tantissimi, comprendendo accessori PC sia di fascia bassa che alta, quindi adatti a tutte le tasche ed esigenze. Ad esempio, potete mettere le mani sulle cuffie Astro Gaming A50 a soli 209,99€, rispetto agli usuali 359€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 149€.

Grazie al sistema audio astro v2, le Astro Gaming A50 garantiscono alti cristallini, medi controllati e bassi privi di distorsioni. Le cuffie supportano la tecnologia Dolby Surround 7.1 per consentire al suo utilizzatore di sentire in modo nitido la provenienza di ogni singolo suono, ottenendo il massimo coinvolgimento durante le azioni di gioco.

I padiglioni, molto comodi, consentono di avere un incredibile comfort alle proprie orecchie anche durante le sessioni più lunghe. A questo proposito, la batteria integrata garantisce oltre 15 ore di autonomia, quindi non avremo paura di essere abbandonati proprio nel corso di un momento importante delle nostre partite. Se ancora non foste soddisfatti, è possibile acquistare separatamente un Mod Kit per migliorare ulteriormente l’isolamento sonoro e la comodità complessiva.

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione