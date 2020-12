Tanti videogiochi in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi Switch e PS4.

Iniziamo da Super Mario 3D All-Stars, raccolta al cui interno troverete tre videogiochi aggiornati nella grafica e attualizzati per funzionare sfruttando al meglio le caratteristiche di Nintendo Switch.

Il primo è Super Mario 64, un grande classico della saga che ha bisogno di poche presentazioni e che ha rappresentato un grande punto di svolta per il franchise più famoso di casa Nintendo. Il secondo del pacchetto è invece Super Mario Sunshine, uscito originariamente nel 2002 su Nintendo GameCube e rimasto nell’immaginario per la sua peculiare atmosfera estiva. Chiude il cofanetto Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007 e che consentiva per la prima volta a Mario di lasciare – letteralmente – il pianeta Terra per avventurarsi nella galassia, tra pianeti differenti e in mezzo a una varietà mai vista prima.

Solitamente Super Mario 3D All-Stars viene proposto a 59,90€, ma oggi potrete averlo a 54,90€.

Continuiamo con Far Cry 5, titolo che vi trasporterà a Hope County, Montana, sede di una setta apocalittica, nota come Il Progetto dell’Eden’s Gate, che sta mettendo a repentaglio la libertà di tutta la comunità. Nel gioco dovremo affrontare i leader della setta, Joseph Seed e i Messaggeri, accendendo il fuoco della resistenza che libererà la comunità sotto assedio.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si aggiudicato un ottimo 8.0, abbiamo detto che «Far Cry 5 è l’ultimo erede di una serie, la cui fortuna costante ha permesso ad essa di evolversi senza rivoluzioni. Al termine di questo viaggio, la follia di un gruppo religioso belligerante in un’America fuori controllo è stata sicuramente un buon combustibile per ravvivare la fiamma narrativa che alimenta il gioco.»

Solitamente Far Cry 5 viene proposto a 29,90€, ma oggi potrete acquistarlo a 22,90€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi Switch e PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi Switch e PS4

Offerte ancora disponibili