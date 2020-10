Tanti videogame in offerta con sconti fino al 90% su CD Keys!

Il popolare store digitale CD Keys ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato.

Ad esempio, potete effettuare la prenotazione di Cyberpunk 2077 a soli 43,09€, anziché ai soliti 60€. Cyberpunk 2077 è un’avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirete i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità. Potrete personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del vostro personaggio, ed esplorare un’immensa città dove ogni scelta che farete plasmerà la storia ed il mondo intorno a voi.

Piuttosto interessante anche Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, che potete acquistare a soli 49,69€. L’ultimo capitolo dell’amata serie di picchiaduro Super Smash Bros arriva su Nintendo Switch con un numero spaventoso di personaggi giocabili, volto a celebrare tutte le iterazioni del franchise pubblicate nel corso degli anni dalla Grande N: vi troverete protagonisti di serie Nintendo popolari come Super Mario o Samus Aran di Metroid ma anche ospiti quali Solid Snake di Metal Gear Solid e molti altri.

Mondi e personaggi leggendari si incontrano per la sfida definitiva: nuovi personaggi, come l’Inkling di Splatoon e Ridley di Metroid fanno il loro debutto nella serie, Simon Belmont della serie Castlevania e King K. Rool, l’antagonista principale dei giochi Donkey Kong Country originali, si uniscono alla lotta come personaggi giocabili; tanti altri ritornano dai precedenti episodi.

In Super Smash Bros Ultimate ci sono nuovi scenari, nuove modalità e una delle più incredibili collezioni musicali mai contenute in un solo gioco, con oltre 900 brani disponibili per 28 ore di musica. Il divertimento è poi senza fine, grazie alla possibilità di giocare su Nintendo Switch a casa o in mobilità.

L’esperienza di Super Smash Bros raggiunge nuove vette grazie a combattimenti più veloci, nuovi attacchi, nuovi oggetti e nuove opzioni difensive che ognuno, sia i giocatori già smaliziati che i neofiti, potrà mettere in atto durante gli scontri con la CPU o contro i propri amici, nella comodità del divano di casa oppure online tutti contro tutti in quattro o in battaglie otto giocatori.

Tanti videogame in offerta con sconti fino al 90% su CD Keys!