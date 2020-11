Tanti SSD in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 10 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a SSD, tablet, smartwatch ed auricolari, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo con gli SSD sia interni che esterni a marchio Sabrent, uno dei più conosciuti nel panorama delle memorie a stato solido. Infatti, per 97,42€ potete portarvi a casa un ottimo SSD NVMe da 1TB della linea Rocket Q, mentre, se ambite alle migliori prestazioni in assoluto, è anche disponibile, nello stesso taglio e per una ventina di euro in più, anche la variante Rocket. Se desiderate portare con voi i vostri dati e trasferirli velocemente da un dispositivo all’altro, potreste considerare l’acquisto dell’unità Rocket XTREM-Q Thunderbolt 3 da 4TB, proposta in sconto a 629,90€, rispetto ai 839,89€ di listino, o, per qualcosa di più discreto, il Rocket Nano in alluminio da 512GB.

Continuiamo con il tablet Huawei MatePad T 10, dotato di un display da 9.7″ a risoluzione 1280×800 pixel, una fotocamera anteriore da 2MP e una fotocamera principale da 5MP. L’impianto audio è composto da due speaker stereo simmetrici ed il dispositivo supporta la tecnologia Huawei Histen 6.1, che offre un’esperienza audio immersiva per la musica o i video. Huawei MatePad T 10 combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire grafica e performance ottimizzate. La dotazione tecnica è completata da 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione.

Solitamente il tablet Huawei MatePad T 10 viene proposto a 179,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 129,90€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su SSD, tablet, smartwatch ed auricolari

