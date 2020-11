Tanti speaker Bluetooth in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 7 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a speaker Bluetooth, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con JBL Charge 3 Stealth Edition, diffusore Bluetooth portatile con streaming wireless e un power bank integrato, al quale è possibile collegare fino a due smartphone o tablet e riprodurre musica con un suono stereo potente e cristallino. Il compatto speaker JBL Charge 3 è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 6.000 mAh e offre 20 ore di riproduzione audio di alta qualità e con bassi corposi. Grazie al suo design resistente e al rivestimento esterno impermeabile IPX 7, il dispositivo vi consente di portare la festa ovunque , anche a bordo piscina o sotto la pioggia.

Solitamente JBL Charge 3 Stealth Edition viene proposto a 169,00€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 109€, risparmiando 60€.

Continuiamo con JBL Flip 5 Eco Edition, diffusore portatile con connettività streaming wireless Bluetooth capace di riprodurre musica con un suono stereo potente e profondo. Realizzato al 90% in plastica riciclata e con impermeabilità IPX7, Flip 5 JBL Eco Edition può essere persino immerso in acqua ed è quindi adatto per una festa in piscina o una giornata in spiaggia. Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4800mAh e offre 12 ore di riproduzione audio di alta qualità e con bassi corposi.

Solitamente JBL Flip 5 Eco Edition viene proposto a 101,89€, ma oggi potrete averlo a 79,99€, con uno sconto del 21%.

