Tanti smart TV e smartphone in sconto tra le offerte del giorno eBay

Partiamo dalla Smart TV4K Samsung UE50TU8500U, la quale offre un assoluto realismo delle scene mostrate grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Display. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie alla tecnologia di retroilluminazione Dual LED che regola la tonalità di colore in base al contenuto. Il potente processore Crystal 4K si occupa della regolazione dei colori, ottimizza l’elevato contrasto e gestisce l’HDR, regalando una qualità superlativa in ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K Samsung UE50TU8500U viene venduta a 629€, ma oggi potrete acquistarla a soli 429€.

Continuiamo con lo Huawei P40 Lite Midnight Black che, dalla sua offre anch’esso quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili.

Solitamente Huawei P40 Lite Dual Sim viene proposto a 324,98€, ma oggi potete comprarlo a soli 169,99€.

