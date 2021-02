Tanti sconti sui prodotti Oral-B e Braun tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo spazzolino elettrico ORAL-B GENIUS X TITANIUM, che potete portarvi a casa a soli 149,99€, rispetto ai 279,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio effettivo di ben 130€. Lo spazzolino elettrico in questione è davvero “smart”, in quanto potrà connettersi all’app dedicata sul vostro cellulare tramite Bluetooth e valutare la qualità della vostra pulizia. Grazie all’intelligenza artificiale sarà in grado, infatti, di riconoscere il vostro spazzolamento per risultati eccezionali ogni giorno. Non manca un sensore di controllo per assicurarvi di applicare la giusta pressione ed evitare di portare ad inconvenienti come il sanguinamento delle gengive. Viene infine fornito con una pratica custodia da viaggio dotata anche di una porta USB.

Se volete qualcosa di più economico, ma ugualmente valido, vi consigliamo lo spazzolino elettrico ORAL-B OB SMART 4 4500 CROSSACT, proposto a soli 49,99€, rispetti agli 89,90€ di listino, che, come da tradizione Oral-B, è in grado di rimuovere ugualmente sino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane. Inoltre, anch’esso potrà collegarsi all’app Oral-B sul vostro smartphone per offrirvi utili suggerimenti per migliorare la vostra cura dei denti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld