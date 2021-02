Tanti notebook, monitor e SSD in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a notebook, monitor e SSD.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il computer portatile Lenovo Thinkbook 13s, che potete portarvi a casa a soli 999,99€, rispetto ai 1.229,90€ solitamente richiesti di listino. Si tratta di un dispositivo progettato per gli utenti business che non possono rinunciare a servizi essenziali quali la sicurezza, l’affidabilità e i servizi di supporto. Perfetto per qualsiasi tipo di azienda, il nuovo Lenovo ThinkBook 13s riunisce uno stile moderno ed elementi di design tipici dei dispositivi consumer, ad esempio gli chassis in alluminio, con le funzioni di sicurezza che un utente professionale si aspetta dalla famiglia di PC Think. Lenovo Thinkbook 13s è animato dal processore Intel Core i7-10510U, accompagnato da 16GB di RAM e 512GB di veloce SSD, mentre il display è un’unità IPS da 13,3″ a risoluzione FullHD. Non manca una webcam 720p per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a notebook, monitor e SSD tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

