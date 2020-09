Tanti notebook in offerta su eBay a prezzi incredibili!

Le offerte che vi proponiamo oggi su eBay sono davvero da non perdere per tutti coloro che hanno intenzione di comprare un nuovo notebook a un prezzo davvero molto basso, non sacrificando neppure potenza e versatilità. Sul noto sito di aste online sono infatti apparsi un gran numero di oggetti con sconti realmente sorprendenti, offerte a tempo determinato su prodotti nuovi sigillati acquistabili tramite la pratica opzione del “compralo subito”, che vi eviterà lunghe e inutili attese. Ovviamente, ogni oggetto è venduto da utenti altamente affidabili, con un numero di feedback interamente positivi.

Iniziamo con il Notebook Lenovo V15, 4GB SSD-256GB 15.6″, proposto a soli 389,99€ contro i 538,46€ del costo di listino, cui segue l’altrettanto performante Notebook HP 250 G7 8GB RAM + 256GB SSD 15,6″, offerto a soli 519,90€ contro i 599,90€ del prezzo base. Proseguiamo con il sempre straordinario Notebook Acer Aspire 5 A514-53-524K 14”, proposto a soli 599,90€ contro i 699,90€ del prezzo originale (per un risparmio reale di ben 100€).

Le offerte ovviamente continuano con il Notebook HP 15s-fq1076nl 15,6” Intel Core i5 RAM 8GB SSD 256GB in vendita al prezzo di 599,90€ contro i 699,90€ base (anche in questo caso parliamo di 100€ risparmiati), cui fa capolino poi il piccolo ma versatile Notebook HP 14-CB107NL 14″ 64GB proposto a soli 289,99€ contro i 395,45€ del prezzo di listino. E ancora, il Notebook HP 250 G7 8GB 1TB HDD offerto al prezzo di 499,90€ contro i 539,90€ del costo originale.

Ultimi ma non meno importanti, il Notebook LENOVO V15 Intel i3 8gen 15,6″ SSD 256GB al prezzo di 359,90€ contro i 379,90€ del prezzo originale, seguito dal Notebook LENOVO V15 RYZEN 3 3250U 15,6″ 256GB 8GB al costo di 439,90€ contro i 449,90€ base e infine lo Huawei MateBook D14 Grigio 35,6 cm 14″ al prezzo di 639,99€ contro i 699,00€ del prezzo base.

La nostra selezione di offerte