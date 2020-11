Tanti notebook ed accessori gaming tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 5 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a notebook ed accessori gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo dal notebook gaming MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT, equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni sino a tre monitor usando le porte HDMI e mini DisplayPort sia nei momenti di divertimento, sia nella produttività. Ad animare il notebook è un processore Intel i7-10750H di decima generazione (Comet Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 2070 Super equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e poter provare i nuovi effetti ray tracing in tempo reale per vedere ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT un SSD NVME da 512GB che garantisce prestazioni eccezionali ed è disponibile uno slot per HDD SATA 2,5″ per futuri upgrade. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4-2666, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

Solitamente il notebook gaming MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT viene proposto a 2.149€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 1.999,99€, risparmiando 150€.

Continuiamo con le cuffie Razer Kraken, headset che offre un design ergonomico per un comfort prolungato con cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante adatti per non scaldare eccessivamente le nostre orecchie durante la stagione estiva, pur offrendo un buon isolamento acustico passivo per immergerci completamente nell’azione di gioco.

Compatibili con PC e con tutte le piattaforme che supportano l’uscita audio con jack da 3,5 mm, come PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile, le cuffie sono dotate di generosi driver da 50 mm con calibrazione personalizzata che consentono di riprodurre un’ampia gamma di suoni, dai passi leggeri di un nemico alle esplosioni più esagerate. Questa chiarezza di gamma e questi bassi profondi e vigorosi sono fondamentali per creare un’esperienza immersiva ad altissima fedeltà.

Grazie al controller audio USB sarà inoltre possibile attivare la tecnologia THX Spatial Audio 5.1 e 7.1 per un’immersione ancora maggiore e regolare il volume e livello dei bassi. L’opzione “bilanciamento gioco/chat“, infine, permetterà di ottenere l’equilibrio audio ottimale in ogni situazione.

Solitamente le cuffie Razer Kraken vengono proposte a 66,99€, ma oggi potrete averle a 57,99€.

