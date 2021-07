Tanti notebook con sconti sino al 40% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai notebook.

Tra i vari prodotti in promozione, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Lenovo ThinkPad L14, che potete portarvi a casa a soli 889,90€, rispetto ai 1.219,90€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di oltre 329€.

Il notebook Lenovo ThinkPad L14, pur facendo parte della linea entry-level, offre ottime prestazioni e garantisce un’elevata autonomia così da poter utilizzato fuori casa per diverse ore senza sentire la necessità di collegarlo alla rete elettrica.

Il notebook Lenovo ThinkPad L14 è animato dal processore Intel Core i5-10210U, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di veloce SSD, mentre il display è un’unità IPS da 14″ a risoluzione FullHD. Non manca una webcam 720p per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo, il computer portatile Lenovo ThinkPad L14 è abbastanza resistente ad ogni tipo di sfida, dato che è stato sottoposto a 12 test di conformità alle specifiche militari e oltre 200 controlli di qualità per garantire il funzionamento in condizioni estreme.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai notebook tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

