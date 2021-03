Tanti notebook a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a notebook.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il computer portatile HP ProBook 635 Aero G7, che potete portarvi a casa a soli 969,99€, rispetto ai 1.219,90€ solitamente richiesti di listino. Si tratta di un ultrabook caratterizzato da un design elegante e dotato di una batteria a elevata autonomia, perfetto per accompagnarvi ovunque senza la necessità di collegarsi ad una presa elettrica.

Perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo, il laptop HP ProBook 635 Aero G7 possiede uno chassis in magnesio ed alluminio riciclato, per la massima resistenza e leggerezza, con bordi aerodinamici e una tastiera silenziosa. HP ProBook 635 Aero G7 è animato dal processore AMD Ryzen 7 4700U, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di veloce SSD, mentre il display è un’unità IPS da 13,3″ a risoluzione FullHD. Non manca una webcam 720p per effettuare videochiamate e didattica a distanza, indispensabile per il periodo attuale.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a notebook tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su notebook

Offerte ancora disponibili