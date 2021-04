Tanti monitor gaming a prezzo scontato vi aspettano nelle offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 2 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai monitor gaming che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il Samsung U28E570D, che attualmente potete portarvi a casa a soli 321,79€, rispetto ai 499,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 178€. Il monitor è dotato di un pannello a risoluzione UltraHD (3840x2160p) con un tempo di risposta di appena 1ms, una luminosità di 370 cd/m² ed un refresh rate di 60hz e supporta la tecnologia AMD Freesync, che sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con la frequenza dei fotogrammi dei contenuti per minimizzare l’input lag e ridurre in maniera sostanziale tearing e stutter.

Il monitor Samsung U28E570D è equipaggiato con picture-in-picture 2.0 per il multitasking, tramite il quale riesce a sopperire alla mancanza di un secondo schermo ridimensionando una delle due immagini fino al 25% e posizionandola dove preferite. L’esperienza visiva è resa più piacevole grazie alla modalità EyeSaver che, agendo direttamente sulle emissioni di luce blu, riduce l’affaticamento degli occhi, mentre la tecnologia FlickerFree risolve i fenomeni di sfarfallio, permettendovi di lavorare più a lungo.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui monitor gaming tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

