Tanti giochi sci fi ad un prezzo super nel nuovo Humble Holiday In Space Bundle!

Fino al prossimo 7 gennaio è disponibile all’acquisto su Humble Bundle il nuovo Humble Holiday In Space Bundle, un pacchetto colmo di giochi ad ambientazione spaziale a un prezzo super. All’interno di esso possiamo trovare infatti opere come Tacoma, Space Run e Deep Sky Derelicts: titoli sicuramente conosciutissimi dagli amanti del genere e che faranno la gioia di tutti coloro che si assicureranno a prezzo di saldo questo pacchetto di giochi. A completare l’offerta sono poi altri due titoli particolarmente interessanti, come Moons Of Madness e Breathedge.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Tacoma

Space Run

Pagando più di 6,67 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Rover Mechanic Simulator

Siege Of Centauri

Deep Sky Derelicts

Con oltre 8,23 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

AVICII Invector

Infine, con almeno 11,55 si potranno ottenere inoltre:

Breathedge

Moons Of Madness

In particolare, in Moons Of Madness vestirete i panni di Shane Newheart, un tecnico assegnato alla Trailblazer Alfa. Il titolo utilizza elementi verosimili per immergere il giocatore in un’ambientazione credibile. Sarà necessario superare gli ostacoli utilizzando computer, impianti elettrici, rover, pannelli solari e altro ancora, mentre vi avventurerete oltre l’avamposto per esplorare il lato oscuro di Marte.

Acquistando l’Humble Holiday In Space Bundle, oltre a ottenere tantissimi giochi di rilievo a un ottimo prezzo, potrete anche fare una buona azione, perfetta per questo periodo natalizio. Parte dei ricavati di questo bundle saranno infatti devoluti a Whale and Dolphin Conservation, un’associazione benefica che si occupa della protezione delle balene e dei delfini.

Vi consigliamo, infine, di consultare anche il ricco catalogo di Humble Store, nel quale potete trovare tantissimi videogiochi a prezzo scontato.

» Clicca qui acquistare l’Humble Holiday In Space Bundle «

Spaziogames è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.