Tanti giochi PS4, Switch e Xbox One in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 14 dicembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi per PS4, Nintendo Switch e Xbox One che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo da Sekiro: Shadows Die Twice, titolo che si è aggiudicato un eccellente 9.1 sulle nostre pagine. Nella recensione avevamo affermato che «Sekiro: Shadows Die Twice è il gioco più ambizioso e ed estremo mai creato da From Software. I timori sono caduti dopo oltre cinquanta ore e altro tempo dedicato ai contenuti, che non abbiamo ancora esaurito del tutto. C’è ancora molto da scoprire, molto di cui parlare, ma resta il fatto che si tratta di un titolo dalle grandissime virtù: dal sistema di combattimento stellare, alla rapidità e precisione richiesta per le battaglie, fino a un mondo di grande fascino dove convergono uno stile inimitabile e un gusto per il dark fantasy in pieno stile From Software.»

Solitamente Sekiro: Shadows Die Twice viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 37,99€, con uno sconto del 46%.

Continuiamo con Crash Bandicoot 4 – It’s About Time, quarto capitolo della celeberrima serie la cui storia riprende dal termine di Crash Bandicoot: Warped, dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Alle meccaniche classiche si sommano il wall running, il rail grinding e il rope swinging.

Solitamente Crash Bandicoot 4 – It’s About Time viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete averlo a soli 37,99€, risparmiando 21€.

