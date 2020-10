Tanti giochi PS4 in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 22 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a giochi per PS4, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo da The Witcher III: Wild Hunt nella sua edizione Game Of The Year, quindi comprensiva di tutti i DLC e le espansioni Hearts Of Stone e Blood And Wine.

The Witcher III: Wild Hunt è un gioco di ruolo incentrato sulla trama ed ambientato in un universo aperto, caratterizzato da un’ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. Il mondo di gioco ha dimensioni davvero generose ed impiegherete decine di ore prima di giungere ai titoli di coda. Inoltre, questa edizione contiene anche le espansioni Heart Of Stone e Blood And Wine, le quali offrono ben cinquanta ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche ed aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo.

Solitamente The Witcher III: Wild Hunt – Game Of The Year Edition viene proposto a 40€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 18,98€, risparmiando 21,02€.

Tra gli altri prodotti attualmente proposti a prezzo scontato troviamo anche il più recente Marvel’s Avengers, che su PS4 può contare sulla presenza esclusiva di Spider-Man.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l’unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra.

