Tanti giochi PS4 a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 5 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi PS4, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo da The Last Of Us Parte II, titolo che ci vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in un’Atlanta in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us – Parte II è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Solitamente The Last of Us – Parte II viene proposto a 74,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 48,99€, con uno sconto del 33%.

Continuiamo con Days Gone, opera più ambiziosa ed importante di Bend Studios che è riuscita a creare un amalgama molto convincente ed in grado di coinvolgere per un numero di ore notevole. Il protagonista è Deacon St. John, un motociclista scapestrato che viveva ai confini della legalità, un eroe tormentato che non si arrende mai e che evolverà nel corso della narrazione. Il mondo aperto di Days Gone è vivo, denso e credibile, ricco di missioni, storie e cura nei dettaglio. Si tratta di un prodotto forse ingiustamente sottovalutato, ma che merita decisamente la vostra attenzione.

Solitamente Days Gone viene proposto a 74,99€, ma oggi potete acquistarlo per soli 27,05€, risparmiando 47,94€.

