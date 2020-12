Tanti accessori gaming in sconto per la Razer Week di Amazon

Amazon ha lanciato una serie di offerte dedicate a vari accessori gaming del noto produttore Razer che sicuramente potranno aiutare i giocatori a migliorare le proprie performance nei titoli più impegnativi.

Come ben saprete, infatti, qualsiasi gamer che si rispetti dovrebbe possedere una postazione all’altezza e dotata dei “ferri del mestiere” adatti per riuscire ad avere la meglio sui nemici o i propri avversari durante le partite online.

Partiamo con il controller wireless Raiju Ultimate Edition firmato da Razer dispone di un controllo semplificato tramite l’app mobile e di pulsanti azione mecha-tattili che offrono una sensazione tattile piacevolmente ammortizzata. I pulsanti supplementari offrono un controllo ottimale, mentre il layout ergonomico dei pulsanti multifunzione è pensato per garantire un’alta personalizzazione.

L’applicazione prevede l’utilizzo di dispositivi mobile equipaggiati con iOS 9.9 o Android 6.0 (o superiore), mentre potrete usare il controller sia su PS4 che su PC (Windows 7 e versioni successive). Si tratta del primo controller di Razer ad offrire sia la connessione Bluetooth come i regolari pad PlayStation che cablata per una reattività massima dei comandi. Il cavo staccabile è in fibra intrecciata leggera da 2m con connettore micro-USB. La funzione cambio modalità ti permette di scegliere facilmente fra tre modalità di connessione: PS4, USB e PC. Ciò rende incredibilmente efficiente il ri-accoppiamento quando si cambia dispositivo.

Il Raiju Tournament Edition offre un controllo totale con 4 pulsanti multifunzione ri-assegnabili e l’Hair Trigger Mode per fare fuoco rapidamente, una modalità progettata per i giocatori attenti perfino al millisecondo. L’ Hair Trigger Mode fa sì che gli interruttori meccanici riducano significativamente la distanza di percorso dei due grilletti principali, supportando un’azione di fuoco rapido che vi permetterà di acquisire un vantaggio competitivo.

Solitamente il controller wireless Raiju Ultimate Edition viene proposto a 199,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 139,99€, con uno sconto del 30%.

Da non perdere neanche il bellissimo Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, proposto a soli 89,99€ (parliamo quindi di un reale 40% di sconto). Questo accessorio ha al suo interno la tecnologia per mouse migliore del settore (testata nientemeno che dagli atleti del Team Razer) al fine di offrirci un mouse in grado di essere al livello di quello usato dai veri professionisti. Il tasto ottico del Razer Viper Ultimate utilizza un raggio a luce infrarossa per registrare il clic, determinando un tempo di risposta di appena 0,2 millisecondi, eliminando anche il rimbalzo e i clic involontari, e restituendoci così un controllo dell’esecuzione pressoché perfetto.

