Tante soundbar con sconti sino al 28% tra le offerte del giorno eBay

Tra le variegate offerte presenti oggi su eBay, vi segnaliamo in particolar modo il sistema DENON HEOS Home Cinema HS2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto gli 800€ usuali di listino, per un risparmio reale di 201€.

Il sistema DENON HEOS Home Cinema HS2 è composto da una soundbar e un subwoofer wireless che saprà immergervi all’interno delle scene dei vostri film, serie tv e videogiochi preferiti. Grazie a medio-bassi bi-amplificati e tweeter con un sistema di processazione DSP di ultima generazione, la soundbar è in grado di darvi la sensazione di essere circondati da un suono proveniente da ogni direzione.

La tecnologia HEOS vi consentirà di riprodurre i vostri brani preferiti in qualsiasi stanza della vostra casa in wireless, anche proveniente dai maggiori servizi di streaming come Spotify, TuneIn Internet Radio, Tidal ed altri ancora. Infine, è possibile anche controllare la soundbar con l’usuale telecomando della vostra TV.

Il sistema DENON HEOS Home Cinema HS2 supporta i più popolari formati audio surround come Dolby Digital, Dolby Digital Plus e DTS. Inoltre, grazie al Bluetooth integrato, può ricevere brani musicali da riprodurre attraverso altre fonti, come il vostro smartphone. Potrete anche impartire comandi vocali grazie all’integrazione dell’assistente Alexa.

