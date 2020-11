Tante smart TV in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone.

Partiamo con la smart TV LED Samsung UE55TU8070U, equipaggiata con un bellissimo pannello da 55″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED Samsung UE55TU8070U viene proposta a 499€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 349€, risparmiando 150€.

Continuiamo con la smart TV Philips 50PUS7505/12 da 50″. equipaggiata con il potente processore Philips P5 la televisione è in grado di offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali. La TV è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici. Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Saphi che offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix e tante altre.

Solitamente la smart TV Philips 50PUS7505/12 viene proposta a 499€, ma oggi potete averla a soli 349€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay

