Tante offerte Amazon sugli accessori gaming: mouse, cuffie e sedie gaming in forte sconto!

Se siete pronti a dare una svecchiata alla vostra postazione da gaming, per concedervi delle periferiche più all’avanguardia o per aumentare il vostro comfort mentre vi divertite a giocare, le offerte lanciate dal rivenditore Amazon su mouse, tastiere e sedie da gaming potrebbero fare al caso vostro.

Il noto rivenditore, infatti, sta proponendo degli sconti che riguardano un’ampia gamma di prodotti da gaming, dandovi così la possibilità di inaugurare settembre concedendovi qualche acquisto, con la leggerezza di sapere che state risparmiando rispetto a un acquisto compiuto quando gli sconti non erano disponibili.

Tra i prodotti in saldo trovate, ad esempio, il mouse da gaming Logitech G502 Hero, pensato per le esperienze di gioco grazie al suo sensore ad alta precisione. Il mouse, infatti, propone un tracciamento da 16.000 DPI (ossia 16.000 punti tracciati per pollice), a cui affianca la possibilità di regolare il peso a vostro piacimento. In questo modo, potrete gestire secondo le vostre necessità l’ergonomia del mouse, con la possibilità di rendere il mouse più stabile o più rapido in base a ciò di cui avete bisogno mentre giocate. I pulsanti sono invece a tensionamento meccanico, per il massimo della precisione, e sono previsti 11 tasti programmabili che vi consentono di avere sempre a un click di distanza le vostre impostazioni preferite di gioco.

Attenzione anche al corposo sconto sulla sedia da gaming Trust Gxt 705, ergonomica e ideale non solo per le esperienze di gioco, ma anche per una sobria postazione da ufficio. La sedia punta tutto sull’ergonomia, piuttosto che sugli orpelli estetici, e presenta un meccanismo di sollevamento a gas per farvi regolare l’altezza in base a quella della scrivania (e alla vostra statura). I braccioli imbottiti vi supportano le braccia durante il gioco e la digitazione, mentre la struttura è inclinabile (con freno) per avere il posizionamento giusto di seduta e spalliera. Ideale per chi è alto tra i 160 cm e i 190 cm.

Di seguito, le offerte più imperdibili proposte da Amazon a tema gaming, in attesa di avvicinarci al black friday per scoprire quanto potremo risparmiare nel giorno delle occasioni per eccellenza.

