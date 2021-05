Tanta tecnologia con sconti fino al 52% su Unieuro!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione, chiamata “Solo Online” che permette di acquistare tantissimi prodotti tecnologici a prezzi imperdibili solo online fino al 26 maggio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 459,90€, rispetto ai 649€ usuali di listino, per uno sconto del 29%.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interna. La capiente batteria da 5000mAh sarà in grado di fornirvi un’autonomia ottimale per permettervi di arrivare a sera senza troppi problemi o necessità di ricarica.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro vanta una fotocamera principale da ben 108MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e Intelligenza Artificiale per scatti sempre perfetti in qualsiasi circostanza. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con un ottimo schermo DotDisplay FHD+ da 6,67″ True Color, dotato di una frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive Sync, così da fornirvi il giusto compromesso tra godibilità dell’esperienza visiva e consumi.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione