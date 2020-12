Take-Two: ‘la next-gen porterà al fotorealismo in 10 anni’

La next-gen (o sarebbe ormai meglio parlare di current-gen a tutti gli effetti) è tra noi, grazie all’uscita di PS5 e Xbox Series X|S, le nuove console targate Sony e Microsoft.

Una generazione, quella disponibile dallo scorso mese di novembre, che ha dato il là a una nuova serie di giochi tutti da scoprire, nonostante al lancio (e per i prossimi due o tre anni) avremo giochi che non esprimeranno al massimo la potenza delle nuove piattaforme.

A dare speranza a tutti i giocatori che desiderano un “salto” tecnico vero e proprio ci pensa Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, il quale ha espresso la sua opinione circa i traguardi grafici che raggiungeranno i videogiochi nei prossimi anni.

All’UBS Global TMT Virtual Conference, Zelnick ha infatti dichiarato che in dieci anni la grafica dei giochi sarà pressoché identica a quella dei film con attori in carne e ossa, un sogno sfiorato sin dall’avvento del 3D.

Il progresso tecnologico permetterà a tutti i creativi di realizzare cose che non sono stati in grado di fare in precedenza, inclusa una grafica che assomiglierà in tutto e per tutto a quella di un film live-action. […] Tra dieci anni avremo la possibilità di scegliere se far sembrare tutto come fosse reale, ricreato dentro a un computer.