Tablet Lenovo Tab M10 Plus: sconto del 18% su Amazon

Avete bisogno di un tablet affidabile e abbastanza potente da farvi usare tutte le applicazioni senza problemi? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il tablet Lenovo Tab M10 Plus a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus è equipaggiato con un display da 10,3″ a risoluzione FullHD (1080p), accompagnato da due altoparlanti con supporto a Dolby Atmos per offrirvi un’esperienza di utilizzo davvero coinvolgente.

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus è realizzato con uno chassis completamente in metallo, assicurando così una buona resistenza, mentre il rapporto superficie-display è quasi del 90%. Il design del tablet Lenovo Tab M10 Plus è quindi molto moderno e in grado di resistere nel tempo.

Sotto alla scocca, il tablet Lenovo Tab M10 Plus è animato dal processore octacore MediaTek P22T e offre un ampio spazio di archiviazione di 64 GB su eMCP4x, espandibile tramite microSD fino a 256 GB, mentre il quantitativo di RAM a bordo è di 4 GB LPDDR4x.

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus è perfetto per godervi i vostri contenuti multimediali preferiti, nonché i videogiochi. Oltre all’ottimo display. sono presenti anche due altoparlanti laterali accuratamente calibrati con Dolby Atmos, che rendono l’esperienza veramente coinvolgente.

Solitamente il tablet Lenovo Tab M10 Plus viene proposto a 219€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 179€, con un risparmio reale di 40€, pari a uno sconto del 18%! Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo tablet a prezzo scontato.

