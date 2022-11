Tablet Huawei MatePad T5 con uno sconto del 40% su Amazon!

Se stavate cercando un nuovo notebook di qualità, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’incredibile offerta sul tablet Huawei MatePad T5 che vi permetterà di averlo a un prezzo scontatissimo!

Il tablet Huawei MatePad T5 è dotato di uno splendido display IPS da 10″ con una risoluzione di 1.920×1.080 pixel (per una densità di 224 DPI), mentre all’interno della scocca troviamo un processore octa-core con una frequenza principale fino a 2,36GHz, in grado di offrire ottime prestazioni pur consumando poca energia.

Il tablet Huawei MatePad T5 supporta le reti Wi-Fi 5 per connettervi via wireless ad una maggiore velocità per un’esperienza di navigazione e fruizione dei contenuti ottimale. Il tablet Huawei MatePad T5 è dotato della tecnologia Huawei Histen con due speaker che riproducono un audio potente e di alta qualità per la vostra musica musica preferita.

Il tablet Huawei MatePad T5 è equipaggiato con il sistema operativo EMUI, in grado di gestire ottimamente i componenti del dispositivo e permettendovi di accedere a una vasta gamma di applicazioni. Il dispositivo, del peso di soli 460 grammi e dello spessore di appena 7,88 mm, è dotato di corpo unibody in metallo, leggero e piacevole al tatto. Inoltre, la colorazione Carbon Black lo rende estremamente elegante.

Solitamente il tablet Huawei Matepad T5 viene venduto a 229,90€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 139€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di oltre 90€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo tablet a prezzo scontato!

