Tablet Huawei e accessori gaming Razer in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 8 dicembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone Xiaomi ed accessori d’informatica Satechi che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dallo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. Xiaomi Redmi Note 9 Pro è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente Xiaomi Redmi Note 9 Pro viene proposto a 269,90€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 219,99€.

Nel caso aveste bisogno di un caricatore affidabile per la vostra scrivania, il Satechi Pro è proprio quello che fa al caso vostro! Grazie alle due nuove porte USB-C PD (90W, 18W) è possibile caricare notebook e tablet ad alto consumo senza diminuzione di potenza quando sono collegati due dispositivo. Integra inoltre due USB-A (per un totale di 12W) per caricare sino a quattro dispositivi USB contemporaneamente. Il suo design super elegante completa i vostri accessori moderni e consolida molteplici adattatori – l’ideale per lavorare in ufficio o fuori. Solitamente il Satechi Pro Caricatore per Scrivania USB-C PD 108W viene venduto a 79,99€, ma oggi, grazie alla promozione in corso su Amazon, è acquistabile per soli 54,99€, risparmiando 25€ sull’usuale prezzo di listino.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su smartphone Xiaomi ed accessori d’informatica Satechi

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon