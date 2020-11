The Mandalorian e Iron Maiden si fondono nella T-Shirt del giorno Tee Tee

TeeTee, il negozio di t-shirt dedicate al mondo geek, ha lanciato una nuova T-Shirt limitata che fonde The Mandalorian e Iron Maiden disponibile solo fino a domani. Una bella notizia per tutti i geek che vogliono fare o farsi un regalo senza sbagliare. La T-shirt ha un prezzo di 12€, mentre le spedizioni partono da 3€.

Probabilmente gran parte di voi già conoscerà The Mandalorian, serie disponibile in esclusiva su Disney+ di cui recentemente è stata lanciata la seconda stagione, che racconta la storia di un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Oltre al mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, raffigurato sulla maglietta, la serie, che vede la partecipazione di Gina Carano nei panni di Cara Dune, Taika Waititi nel ruolo di IG-11, Giancarlo Esposito di Moff Gideon, Carl Weathers come Greef Carga ed altri attori famosi come Nick Nolte, è conosciuta anche per la presenza del tenerissimo Baby Yoda.

Gli appassionati di musica metal, inoltre, apprezzeranno sicuramente la maglietta, in quanto riprende lo stile grafico utilizzato dalla nota band Iron Maiden per le copertine dei suoi album. Il gruppo è stato fondato nel 1975 a Londra per iniziativa del bassista Steve Harris e viene considerato uno dei più importanti ed influenti del panorama heavy metal. Nonostante siano trascorsi numerosi anni, la band è ancora in attività ed ascoltata da milioni di fan in tutto il mondo. Il loro ultimo album, The Book Of Souls, è stato pubblicato nel 2015.

Se volete anche voi sfoggiare una splendida maglietta dedicata al fenomeno del momento, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante e completare l'acquisto. Fate presto! Il prodotto sarà disponibile solo fino a domani! Ricordiamo che Tee Tee spedisce ovunque nel mondo.

