La notizia in un minuto

Epic Games Store offre questa settimana due giochi gratuiti molto diversi tra loro, disponibili dal 10 al 17 luglio. Figment 2: Creed Valley è un'avventura d'azione dallo stile onirico ambientata nella mente umana, che combina enigmi ingegnosi e combattimenti musicali con una narrazione profonda e introspettiva. Sky Racket invece propone un mix originale tra shoot 'em up e tennis arcade, dove i giocatori respingono proiettili con una racchetta in un gameplay immediato e divertente, perfetto per sessioni cooperative. Entrambi i titoli possono essere riscattati gratuitamente e rimarranno nella libreria per sempre una volta aggiunti.