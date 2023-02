Switch festeggia un nuovo record: il 2022 è il miglior anno dal lancio per Nintendo

Per Nintendo Switch il 2022 si è rivelato un anno ricco di grandi successi: la casa di Kyoto ha confermato la corsa inarrestabile della sua piattaforma ibrida con i risultati finanziari ottenuti nell’ultimo trimestre, che fanno emergere dati interessanti anche per il corso dell’anno fiscale.

Le console Nintendo hanno infatti conquistato nuovamente il mercato, non solo con vendite hardware ma anche e soprattutto software, dovuto al lancio di incredibili successi come i recenti Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno battuto ogni record per la serie e non solo (li trovate su Amazon).

L’ultimo report finanziario ha infatti evidenziato che gli ultimi capitoli realizzati da Game Freak hanno già venduto ben 18.2 milioni di copie in soli 2 mesi: un nuovo impressionante traguardo per la serie dedicata ai mostriciattoli tascabili, che già in vista del lancio avevano ottenuto il miglior debutto di sempre per un videogioco console.

Secondo i dati completi rilasciati da Nintendo, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, le vendite software dell’ultimo trimestre hanno già permesso al nuovo anno fiscale di eguagliare i risultati del 2021, quello che fino a questo momento è stato considerando il miglior anno di sempre per la console.

Pokémon Scarlatto e Violetto guidano un 2022 ricco di successi per Nintendo Switch.

La casa di Kyoto ha inoltre sottolineato che Switch stessa ha ormai raggiunto ben 122.55 milioni di unità vendute, confermando dunque di essere diventata la terza console più venduta di sempre, battendo perfino il Game Boy.

Seppur le vendite stesse delle console siano ormai in calo rispetto ai precedenti anni, l’analisi di Nintendo evidenzia un enorme successo ottenuto dal modello OLED, ormai diventata la versione preferita dagli utenti per l’acquisto e battendo perfino il modello standard.

Oltre ai già citati Pokémon Scarlatto e Violetto, la top 3 dei giochi più venduti da aprile e dicembre include anche Splatoon 3 con 9.4 milioni di unità e Nintendo Switch Sports con 7.4 milioni di copie vendute.

Menzione d’onore anche per il quasi “immortale” Mario Kart 8 Deluxe, che ha piazzato altri 6.3 milioni di copie vendute e conquista il quarto posto in graduatoria: un risultato che conferma l’incredibile impatto delle IP di casa Nintendo, il cui rilascio continuo e programmato ha contribuito alla crescita inarrestabile di Switch.

E le sorprese non sono ancora finite, perché proprio questo mese usciranno nuovi titoli imperdibili per i fan della console ibrida, tra i quali segnaliamo anche una nuova avventura di Kirby.