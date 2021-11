Super Robot Wars 30 | Recensione – Una lettera d’amore agli appassionati di anime mecha

Probabilmente non tantissimi giocatori conosceranno la saga dei Super Robot Wars, ma questa in realtà è molto famosa in Giappone e, soprattutto, tra gli amanti dei “robottoni giapponesi”. La saga infatti nasce come un titolo basato sul fanservice più genuino, che unisce diverse serie mecha in un unico gioco.

Sin dalla sua prima incarnazione, la serie dei Super Robot Wars è sempre stata un RPG tattico a turni nello stile dei Fire Emblem. Il primo titolo, chiamato semplicemente Super Robot Wars, uscì nel 1991 su Game Boy e da quel momento la serie è giunta su quasi tutte le console di Sony e Nintendo con una cadenza più o meno annuale, generando nel corso del tempo innumerevoli titoli.

In realtà sono veramente pochissimi quelli usciti anche in Occidente e per molto tempo gli appassionati di anime sui mecha hanno dovuto affidarsi a traduzioni amatoriali fatte dai fan. Bisognava attendere il trentennale della serie, sopraggiunto proprio quest’anno, per vedere un nuovo capitolo arrivare ufficialmente anche in Europa, con Super Robot Wars 30, nome dato appositamente per questo importante anniversario.

Il capitolo celebrativo, grazie a Bandai Namco, è dunque arrivato anche in Occidente, anche se per il momento è disponibile soltanto su PC, mentre in Giappone è uscito anche su PS4 e Nintendo Switch. Come in passato, anche in Super Robot Wars 30 ci ritroveremo a vivere una storia che mette insieme tantissime saghe storiche di anime mecha, tra cui alcune molto famose come Gundam, Getter Robot e Mazinger Z. Ma non è finita qui, dato che il nuovo capitolo incarna perfettamente lo spirito dei suoi predecessori.

Il paradiso dei mecha

Iniziato il nostro cammino in Super Robot Wars 30, dovremo innanzitutto scegliere il nostro protagonista tra un personaggio maschile e uno femminile. Non potremo modificarne l’aspetto in nessun modo e saremo limitati a sceglierne il nome e altre informazioni di poco conto. Una volta compiuta la scelta, verremo catapultati all’interno della storia, che inizierà con alcune missioni di tutorial per spiegarci le basi del gameplay.

In realtà la struttura di Super Robot Wars 30 è piuttosto semplice, infatti il gioco sarà diviso in diversi capitoli dove avremo una fase narrativa realizzata nello stile delle visual novel,con le sagome dei personaggi fatte in stile anime che dialogheranno tra loro senza che ci sia grande movimento su schermo, per poi passare alla battaglia: le nostre unità dovranno agire su una mappa a scacchiera e affrontare i nemici in scontri che ricordano molto lo stile degli strategici come Fire Emblem, Disgaea e simili.

Sarà inoltre possibile potenziare robot, piloti e la nostra nave madre così da renderli più potenti. Andando avanti nel gioco si potranno anche assegnare i piloti a nuovi robot, senza che i primi siano strettamente vincolati ai loro mezzi di base; ciò comporterà dei bonus extra o lo sblocco di azioni speciali in battaglia. Il sistema di sviluppo dei robot e dei piloti è infatti differenziato e permetterà di ottenere abilità e vari bonus, sia attivi che passivi, così da creare le unità da combattimento definitive.

Anche la nostra nave madre, l’AOS, potrà essere potenziata, in modo da sbloccare nuove skill per i piloti e soprattutto potenziamenti alle statistiche che verranno condivisi con tutte le unità robotiche in nostro possesso. Sarà poi possibile selezionare dei personaggi secondari chiamati supporter, alcuni originali e altri tratti dagli anime presenti nel gioco, che potranno essere richiamati in battaglia per aggiungere dei bonus passivi e attivi all’unità selezionata.

Tra i robot presenti in Super Robot Wars 30 non poteva mancare il famoso Gundam nella sua forma più classica

La storia non è propriamente lineare dato che, dopo le prime missioni dedicate ai tutorial di base, il gioco si amplierà permettendoci di scegliere tra varie missioni, tutte legate alle diverse serie animate inserite all’interno del gioco. Nonostante l’ordine variabile con cui affrontare queste missioni, andando avanti la storia convergerà in un unico punto ben preciso.

A livello narrativo Super Robot Wars 30 fa esattamente quello che ci si aspetterebbe da questo tipo di giochi, unendo una trama che sa molto di fan fiction creata da grandi appassionati di anime sui mecha, in grado di mettere insieme personaggi appartenenti a serie anche molto diverse tra loro.

Diciamo tutto questo con accezione positiva, la storia è infatti realizzata per un certo tipo di pubblico che cerca da questo tipo di giochi il fanservice duro e puro, e che dunque si esalterà nel rivivere con le missioni della storia alcune scene riportate in maniera fedele dai propri anime preferiti, con, a volte, l’aggiunta inaspettata di personaggi provenienti da altre serie. La trama, in generale, non andrà oltre al classico scontro tra forze del bene e del male, ma a intrattenere saranno le relazioni tra i vari personaggi e le loro interazioni improbabili, oltre alle spettacolari battaglie che li chiameranno in causa.

Le mosse speciali di ogni robot sono riprodotte con grande fedeltà e animazioni spettacolari

In Super Robot Wars 30 saranno presenti personaggi e robot provenienti da ben 22 serie animate e in futuro ne arriveranno molte altre tramite i DLC in arrivo con il Season Pass. Tra quelle già presenti troviamo diverse vecchie glorie come varie serie di Gundam, Mazinger Z e Mazinkaiser, Getter Robot e GaoGaiGar; altre invece sono più moderne, come Code Geass, Magic Knight Rayearth, SSSS.Gridman e Gun X Sword.

Essendo il titolo pensato principalmente per i fan del genere, alcune delle serie animate inserite sono davvero di nicchia e non conosciute dal grande pubblico. La componente narrativa potrà dunque essere veramente apprezzata da quei giocatori che conoscono almeno buona parte degli anime presenti all’interno del gioco; se non rientrate in questa categoria, allora probabilmente non riuscirete a godervi appieno la storia del titolo, basata su rimandi, dettagli e fanservice ben precisi.

Il gameplay di Super Robot Wars 30

Il cuore del gameplay di Super Robot Wars 30 è quello di un classico RPG strategico a turni. Le battaglie saranno collocate su una classica griglia a scacchiera dove potremo spostare le nostre unità in base alla loro capacità di movimento, per poi sferrare diversi attacchi quando viene ingaggiato un nemico.

Quando invece saremo attaccati, potremo utilizzare gli Spirits, delle abilità speciali che avranno svariati effetti, come una maggior probabilità di schivata o altri vantaggi per il turno in cui vengono attivati. Gli attacchi dei nostri robot saranno vari e spettacolari e ognuno di loro avrà svariate mosse sbloccabili avanzando con i livelli, fedeli alla controparte animata.

Il gameplay di Super Robot Wars 30 è quello di un classico RPG strategico a turni

Ogni mezzo della nostra squadra avrà diversi attacchi base da sferrare, che consumeranno una certa quantità di energia. Dopo qualche uccisione, potremo sbloccare le potentissime EX Action, che daranno effetti aggiuntivi, come la possibilità di compiere più azioni in un turno, anche a seconda del pilota e del mezzo preso in causa. Con l’avanzare della battaglia sarà poi possibile utilizzare i comandi più potenti, in grado di annichilire anche gli avversari più ostici. Si tratta dei classici attacchi finali, i colpi più potenti con cui i robot protagonisti delle serie eliminavano il loro nemico chiudendo la puntata.

Super Robot Wars 30 è un RPG tattico piuttosto semplice, se giocato a difficoltà normale, la tattica infatti viene meno per enfatizzare la spettacolarità degli attacchi dei vari robot famosi. Le opzioni d’attacco e di difesa saranno infatti quasi sempre a favore dei nostri protagonisti e vincere sarà spesso solo una questione di tempo, anche contro i boss più accaniti. Soltanto a livello di difficoltà superiore sarà possibile avere un po’ di sfida.

Ogni attacco dei nostri robot verrà mostrata con delle animazioni molto curate

Tecnicamente il titolo è in grado di girare su qualsiasi PC di fascia anche medio/bassa. Se in generale Super Robot Wars 30 presenta schermate statiche per i dialoghi e griglie di combattimento piuttosto semplici, il titolo tira fuori tutta la sua bellezza durante le sequenze in cui vengono scatenati gli attacchi speciali di ogni robot.

In questo caso il lavoro degli sviluppatori è eccelso, con animazioni delle mosse speciali più potenti che sembrano uscire veramente dagli anime. Spesso questi attacchi saranno anche accompagnati dalla colonna sonora appropriata, solitamente tratta dall’anime stesso, il che darà vita a scene davvero esaltanti per gli appassionati del genere.

Sarà però possibile saltare le animazioni (a lungo andare potrebbero rallentare troppo i combattimenti) grazie all’auto-mode che gestirà velocemente gli scontri tra le varie unità, ma siamo sicuri che molti giocatori eviteranno di usarla, soprattutto a ogni nuovo robot ottenuto, solo per gustarsi le spettacolari scene d’azione. Il titolo è disponibile solamente con doppiaggio in giapponese e sottotitoli e testo in inglese, cosa che è già una conquista, essendo uno dei rarissimi titoli della serie giunti anche in Occidente.