Super offerte su smart home e computer da MediaWorld!

Dopo avervi riportato le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “rimaniamo connessi” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi dispositivi “smart, dagli assistenti vocali sino ad arrivare a lampadine smart, notebook e smart TV. Questa iniziativa sarà valida fino al 24 marzo 2021, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smart speaker Amazon Echo Dot di quarta generazione, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 20€. Il dispositivo si appoggia all’assistente digitale Alexa, permettendo di conversare ed impartire comandi con la vostra voce in modo completamente naturale. Tramite Amazon Echo Dot, posizionabile facilmente in qualsiasi stanza della vostra abitazione, potrete ascoltare musica, le notizie della giornata, effettuare chiamate gratuite verso chiunque possieda un dispositivo Echo, richiedere informazioni inerenti ad un determinato argomento, come le previsioni del tempo, la situazione attuale del traffico o i risultati sportivi della vostra squadra del cuore, e tanto altro ancora.

Se invece avete bisogno di un nuovo notebook, potreste prendere in considerazione l’ottimo MICROSOFT Surface Pro7, acquistabile a soli 799€, rispetto ai 1.069€ di listino. che vi permetterà di lavorare e giocare praticamente ovunque, dato il suo design ultrasottile e la sua leggerezza. La versione in offerta è equipaggiata con un processore Intel Core i5-1035G4 quad Core di decima generazione, 8GB di LPDDR4x RAM, uno spettacolare display touchscreen PixelSense da 12,3″ a risoluzione 2.736×1.824 pixel e un SSD da 128GB.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Rimaniamo connessi” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Altre offerte Mediaworld