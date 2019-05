Super Mario Maker 2, un video mostra il multiplayer locale

Super Mario Maker 2 è il nuovo titolo della serie in arrivo in esclusiva per console Nintendo Switch a fine giugno (il 28, per la precisione).

Nel nostro recap del Direct pubblicato pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che “SMM 2 vuole prendere ciò che di buono ha fatto il primo capitolo e migliorarlo, aggiungendo lo stile 3D World, la modalità Storia, il multiplayer online e locale (sia competitivo che co-op) e tante altre novità per imbellire ulteriormente la personalizzazione dei livelli.”

Poco sotto, un video pubblicato dai ragazzi di GameXplain ci mostra il comparto multiplayer giocato in locale.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Infrangi le regole e crea i livelli di Super Mario che hai sempre sognato con Super Mario Maker 2, solo per Nintendo Switch! Grazie ai tanti nuovi strumenti, elementi e funzioni, puoi dare libero sfogo alla tua fantasia mentre realizzi livelli unici da condividere con gli amici e giocatori di tutto il mondo.

Fonte: GN