Finalmente in USA si sono accorti che no, gli italiani non trovano Mario offensivo

C’è un dibattito per noi abbastanza curioso, che di tanto in tanto prende piede oltreoceano, che riguarda il fatto che Mario e Luigi – i due iconici personaggi di casa Nintendo – siano intesi a loro modo come italiani.

Ci si domanda, quindi, se la loro rappresentazione in qualche modo stereotipica non possa risultare fastidiosa o offensiva per gli italiani, al punto che, se gironzolate per il web (provate a vedere qui o qui) potete trovare vere e proprie conversazioni che partono dallo spunto “gli italiani amano Mario o lo trovano offensivo?”, o da “Mario ha successo in Italia? Lo trovate razzista?”.

La cosa è tornata più che mai sugli scudi in virtù del lancio di Super Mario Bros. – Il film, con Chris Pratt (Mario) che di tanto in tanto (ricorderete nei trailer) tentava di scimmiottare con non troppo successo un accento italiano.

Questa scelta aveva riportato la questione sotto i riflettori e Kotaku ha deciso di provare a indagare con un curioso video (con tanto di tarantella), in cui ha chiesto agli italoamericani di Little Italy a New York se si sentono offesi o ben rappresentati da Mario.

Come noterete, la risposta è stata quella che noi italiani ci saremmo aspettati, dal momento che generalmente sì, amiamo molto Mario e tutta la sua compagnia e no, non li troviamo offensivi. Penso però che i numeri al botteghino italiano, che hanno segnato un record sia per l’animazione che per gli adattamenti dai videogiochi, fossero già a modo loro una risposta arrivata direttamente dal Belpaese.

Il primo intervistato del video, Giuseppe, tra il serio e il faceto ritiene che Mario sia una buona rappresentazione italiana perché «noi italiani inseguiamo i nostri sogni, per questo sono negli USA» e anche perché, con Luigi che supporta suo fratello, i due personaggi ricordano che «in Italia la famiglia è tutto».

Intervistata in merito all’accento di Chris Pratt, una donna ha detto che «è ok, è un accento italoamericano, è ok», mentre in merito Giuseppe si è mostrato stupito dicendo «pensavo fosse [la voce] di mio zio!».

Insomma, il video probabilmente risponderà a chi si domandava se gli italiani (italoamericani inclusi) non si sentano in qualche modo scimmiottati da Mario, i suoi baffi, il suo modo di parlare e di vivere, che ricalca gli stereotipi dell’italiano tutto famiglia e spaghetti. La risposta, ma era già palese da molti altri segnali, è che in realtà noi a Mario vogliamo un gran bene.

Se siete indecisi se andare al cinema in questo weekend di Pasqua a vedere Mario, potete farvi un’idea dando un’occhiata alla nostra recensione del film firmato da Illumination, Nintendo e Universal.