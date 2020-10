Super Mario Bros. 35 disponibile gratis da oggi: ecco come scaricarlo

Lo scorso 3 settembre, con un Direct a sorpresa, la Grande N ha confermato ufficialmente il cofanetto Super Mario 3D All-Stars (dedicato a tre grandi classici in 3D del franchise), rivelando anche il gioco Super Mario Bros. 35, in uscita su Nintendo Switch.

Si tratta di un titolo online competitivo che può ospitare partite da 35 giocatori. L’obiettivo principale di questa sorta di battle royale sarà quello di battere tutti gli altri Mario presenti a schermo. Attenzione, però: i nemici sconfitti verranno spostati nello schermo degli avversari (quindi occhio) il tutto ambientato nel mondo dell’originale Super Mario Bros..

In Super Mario Bros. 35, oltre che con gli altri 34 giocatori bisognerà tenere sott’occhio anche il tempo, visto che a inizio partita ogni giocatore ha a disposizione solo 35 secondi, che è possibile aumentare calpestando Goomba, Koopa e qualsiasi altro nemico presente sullo schermo.

Molto utile anche mettere mano alle varie monete presenti in uno stage, visto che raccoglierle sarà fondamentale per rimanere in gara il più a lungo possibile: usarle nel bel mezzo di una partita permetterà infatti di ricevere un potenziamento random (come un fiore di fuoco o una super stella), in grado di ribaltare una sfida in men che non si dica.

Ancora auguri, Mario!

Ora, Nintendo ha annunciato che Super Mario Bros. 35 è disponibile da oggi, 1 ottobre 2020, in forma assolutamente gratuita per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Scaricarlo è facile: basterà cliccare a questo indirizzo, confermare il proprio abbonamento al servizio online della Casa di Kyoto e far partire il download del gioco.

Esattamente come la compilation 3D All-Stars, anche Super Mario Bros. 35 sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, visto che potrà essere scaricato solo fino al 31 marzo 2021.