Super Mario 3D All-Stars: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Per celebrare i 35 anni di Super Mario, Nintendo ha deciso di offrire ai fan di lungo corso dell’idraulico più famoso del mondo un cofanetto che dà nuova linfa vitale ad alcuni dei grandi classici tridimensionali della saga platform. Nasce così l’idea di Super Mario 3D All-Stars, al cui interno troverete tre videogiochi aggiornati nella grafica e attualizzati per funzionare sfruttando al meglio le caratteristiche di Nintendo Switch.

Il primo è Super Mario 64, un grande classico della saga che ha bisogno di poche presentazioni e che ha rappresentato un grande punto di svolta per il franchise più famoso di casa Nintendo. Uscito nel 1996, il gioco fu un platform allo stato dell’arte nell’epoca in cui le tre dimensioni cominciavano ad affacciarsi prepotentemente nel mondo videoludico: i livelli erano più ampi che in passato, al punto da ospitare diverse missioni da completare, e Nintendo ha assicurato che anche in questo caso avremo un titolo ottimizzato per Switch.

Il secondo del pacchetto è invece Super Mario Sunshine, uscito originariamente nel 2002 su Nintendo GameCube e rimasto nell’immaginario per la sua peculiare atmosfera estiva. In questo titolo, Mario era dotato del peculiare strumento Splac 3000, che caratterizzava l’intera esperienza di gameplay consentendogli interazioni mai viste prima.

Chiude il cofanetto Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007 e che consentiva per la prima volta a Mario di lasciare – letteralmente – il pianeta Terra per avventurarsi nella galassia, tra pianeti differenti e in mezzo a una varietà mai vista prima.

I pre-ordini sul gioco sono stati già aperti da Nintendo, anche considerando che la release è effettivamente dietro l’angolo: lo sbarco su Nintendo Switch è atteso per il 18 settembre e il gioco, sia in copia fisica che in edizione digitale, sarà a uscita limitata. A partire da fine marzo 2021, quindi, non potrete più acquistarlo, se non lo farete prima del sopraggiungere di quelle date.

» Clicca qui per pre-ordinare Super Mario 3D All-Stars su Amazon «

» Clicca qui per pre-ordinare Super Mario 3D All-Stars su eBay «