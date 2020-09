Super Mario 3D All-Stars, Nintendo ci porta alla scoperta dei contenuti in un nuovo trailer

Nintendo ha diffuso un nuovo interessante trailer di Super Mario 3D All-Stars, raccolta per Nintendo Switch che conterrà le versioni ottimizzate di tre titoli di Mario in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Il filmato, che potete vedere come di consueto nel player sottostante, ci illustra i diversi contenuti presenti all’interno della compilation.

Oltre a una risoluzione maggiore rispetto alle loro versioni originali, questi titoli sfoggiano altre novità per assicurare un’esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

Ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars sarà disponibile dal 18 settembre e Sia la versione su scheda sia quella scaricabile saranno disponibili solo per un periodo limitato, fino alla fine di marzo 2021. Nel nostro speciale abbiamo parlato del titolo e se si tratta dell’idea migliore per scaldare il cuore degli appassionati della saga più celebre della grande N.

Infine, se volete fare un tuffo nel passato dell’iconico idraulico italiano, non perdetevi anche la nostra recensione di Super Mario All-Stars.