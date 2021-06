Summer Promo Gamestop, tanti giochi e accessori con sconti sino al 20%!

La catena Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi e accessori gaming con sconti che arrivano sino al 20%. L’iniziativa è valida solo sullo shop online fino all’11 agosto, quindi avete abbastanza tempo per usufruirne, sebbene vi consigliamo ugualmente di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

Si tratta di una selezione di titoli davvero molto interessante, tra cui spicca NieR Automata, action game piuttosto apprezzato sviluppato dai talentuosi ragazzi di Platinum Games che proporrà al giocatore una buona varietà di situazioni da affrontare. Da non perdere neppure Hyrule Warriors: Definitive Edition che, come dice il nome stesso, rappresenta l’edizione finale del musou basato sulla serie The Legend Of Zelda per Nintendo Switch, in precedenza apparso su Nintendo WiiU.

Continuiamo con Devil May Cry 5, ultimo capitolo della celeberrima serie sviluppato da Capcom, che vede come protagonisti lo storico Dante, Nero e il misterioso V alle prese con il solito super cattivone demoniaco intenzionato a distruggere il mondo. Piuttosto interessante anche la selezione di accessori in offerta, nella quale troviamo diverse cuffie gaming, come le Cuffie Turtle Beach Ear Force XO FOUR, proposte a soli 26,98€, e il controller dedicato a Mortal Kombat X, esclusivo per Gamestop, acquistabile a 35,98€. Non manca neppure un’area dedicata al retrogaming, nella quale sono presenti tantissimi titoli che hanno un po’ di anni sulle spalle, partendo dal PC fino ad arrivare a PS2 e Nintendo DS.

Come avrete potuto capire la scelta è piuttosto vasto a vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il catalogo dei titoli in offerta. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.

