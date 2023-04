Suicide Squad Kill the Justice League è stato ufficialmente rinviato al 2024

Era nell’aria, ma ora è ufficiale: Rocksteady ha deciso di posticipare l’uscita di Suicide Squad Kill the Justice League, il quale è stato rinviato al prossimo anno.

Inizialmente previsto per il 2022, il gioco è stato poi ritardato al 2023 con il lancio ancora previsto a maggio, lancio che a quanto pare non sarà rispettato.

Come riportato in anteprima da Bloomberg, Suicide Squad Kill the Justice League sarebbe stato internamente posticipato a una data indefinita del 2023, sebbene a quanto pare gli sviluppatori devono aver deciso di saltare l’anno in corso.

In un post sui social media (via GameSpot), lo sviluppatore ha infatti confermato che l’uscita del gioco d’azione è prevista per il 2 febbraio 2024.

«Abbiamo preso la decisione, difficile ma necessaria, di prenderci il tempo necessario per lavorare affinché il gioco sia la migliore esperienza di qualità per i giocatori», ha dichiarato Rocksteady.

«Grazie alla nostra straordinaria comunità per il continuo supporto, la pazienza e la comprensione. C’è molto altro da condividere nei prossimi mesi e non vediamo l’ora di vedervi a Metropolis l’anno prossimo».

Poco sotto, il tweet ufficiale che conferma la notizia.

pic.twitter.com/iycWye9X42 — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) April 13, 2023

Ricordiamo che nelle scorse settimane Jeff Grubb di Giant Bomb aveva dichiarato nel suo podcast Game Mess Decides di aver saputo che Suicide Squad non sarebbe arrivato nel 2023, anticipando quindi correttamente la conferma odierna.

Per quanto riguarda il motivo principale del rinvio, probabile che il tutto sia dovuto ai feedback negativi dei fan dopo l’ultima, importante presentazione del gioco durante il recente State of Play.

Al netto del rinvio, Suicide Squad Kill The Justice League – previsto su console PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su piattaforma PC – è stato classificato a Singapore e, da quanto si è capito dalle informazioni rilasciate, si tratterà di un gioco davvero molto violento.

Infine, se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.